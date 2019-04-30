  • الثلاثاء 30 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:28 م
بحث متقدم
زواج

الزواج الرقمي.. فوائد قوم عند قوم خسائر

الاخوان

رد فعل مفاجئ لـ«الإخوان» على اعتزام «ترامب» تصنيفها «إرهابية»

اتصال (أرشيفية)

ضحايا شركات المحمول.. من ينقذ المصريين؟

ابوتريكة

«أبوتريكة»: جزائري وراء رحيل أبنائي من «العربي»

أرشيفية

سر خطير وراء انقلاب أمريكا على فنزويلا

محكمة الأسرة

عرب وأجانب فى محاكم الأسرة لـ«خلع المصريين»

درجات الحرارة

غدًا.. ارتفاع درجات الحرارة مع أمطار بهذه المناطق

محمد صلاح

داعية: محمد صلاح انحرف ويقوم بحركات وثنية

مقابر

كمبوندات المقابر.. بيزنس الأموات

امم افريقيا

بعد الغضب الشعبي.. أسعار جديدة لتذاكر أمم أفريقيا

«كردي» رئيسًا لبعثة المنتخب بـ«أوزباكستان»

الرياضة

كرم كردى يهاجم تنظيم حفلة ميسى
كرم كردى يهاجم تنظيم حفلة ميسى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

زعيم المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة "مادورو" للحوار

#

هذا ما قاله الرئيس البرازيلي بشأن نقل سفارتهم للقدس

#

كيري: لا نتحمل رئيسًا بعقلية طفل

المنتخب الأولمبي

المصريون

كرم كردى

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أبوريدة، كرم كردي، عضو مجلس الإدارة، بقيادة بعثة منتخب مصر الأولمبي خلال رحلته إلى أوزباكستان لمواجهة منتخب الأخير وديًا مرتين.

وأنهى منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الاتفاق على خوض وديتين أمام منتخب أوزباكستان خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن كرم كردي يتولى الإشراف على منتخب مصر الأولمبي بقيادة غريب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة أياكس وتوتنهام بدوري الأبطال
» فيديو.. سر بكاء السعودية المتهمة بالترويج لـ «الشذوذ»
» مؤتمر صحفي لـ«إبراهيم سعيد» للإعلان عن مشروع جديد
» عايدة تصرخ: «جوزى هيودينى مستشفى المجانين»
» «كردي» رئيسًا لبعثة المنتخب بـ«أوزباكستان»
» أسعار فوانيس رمضان.. «كل برغوث على قد دمه»
» "سلة الجزيرة" تهزم الزمالك وتؤجل حسم اللقب
» الملك سلمان يصدر 9 قرارات ملكية عاجلة
» بعد الغضب الشعبي.. أسعار جديدة لتذاكر أمم أفريقيا
» الإسماعيلي يسقط أمام الحدود بهدف «موسيس»
» ميركل: مستمرون في دعم العراق أمنيًا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء