» الإسماعيلي يسقط أمام الحدود بهدف «موسيس»

30 أبريل 2019 - 07:59 م

سقط فريق الإسماعيلي أمام حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

وسجل النيجيري إيدو موسيس هدف الفوز للحدود في الدقيقة 28 وحاول لاعبو الدروايش العودة في المباراة لكن لم تنجح محاولتهم في ذلك.

بهذه الخسارة توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع، فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 32 نقطة ويصعد للمركز الـ15.

وتعتبر مباراة حرس الحدود الأولى للمعاون الجديد للإسماعيلي الذي يضم كل من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرًا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى.