» سموحة يتعادل سلبيًا مع الجونة

30 أبريل 2019 - 07:53 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة سموحة والجونة، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب المكس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

واتسم شوط المباراة الأول بالهدوء، ولم يشهد أي محاولات خطيرة على مرمى الفريقين، وظل التعادل السلبي سيد الموقف حتى النهاية.

وخلال الشوط الثاني قام الفريقان ببعض المحاولات السلبية على المرمى لكنها لم تسفر عن أي أهدف خلال الشوط.

وبهذا التعادل حافظ كلا الفريقين على مركزهما في جدول ترتيب الدوري، حيث ارتفع رصيد سموحة من النقاط إلى النقطة 36 في المركز العاشر، بينما رفع الجونة رصيده من النقاط إلى 37 نقطة في المركز التاسع.