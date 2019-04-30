» الاتحاد السكندري يهزم النجوم 1/2

30 أبريل 2019 - 07:47 م

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا هامًا على النجوم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدورى العام.

أحرز هدفى الاتحاد السكندرى كل من خالد قمر وخالد الغندور فى الدقيقة 25 و72 على الترتيب، بينما احرز هدف النجوم مدافعه محمود فتح الله فى الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى النقطة 36 ويصبح فى المركز الثامن، بينما يستمر النجوم فى المركز الأخير برصيد 25 نقطة.