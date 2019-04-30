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حال تصنيفها إرهابية

هذه العقوبات تنتظر الإخوان بأمريكا

عرب وعالم

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وكالات

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تنتظر جماعة الإخوان المسلمين الدخول فى أزمة جديدة، بعد تقارير إعلامية تفيد باعتزام إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تصنيفها كجماعة إرهابية.

وفي حال أدرجت واشنطن الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، فإن ذلك سيجعلها هدافا للعقوبات والقيود الأمريكية فورا بما في ذلك حظرا للسفر وغيرها من القيود على النشاط الاقتصادي.

ومن شأن التصنيف أيضا أن يجرم على الأميركيين تمويل الجماعة، ويحظر على البنوك أي معاملات مالية لها، فضلا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة وتسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها.

وتصنف دول بينها روسيا ومصر والإمارات الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا في 1928، منظمة إرهابية وتجرم التعامل معها.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير، أن إدارة ترامب وجهت مستشار الأمن القومي جون بولتون ودبلوماسيين آخرين من أجل اقتراح طرق لفرض عقوبات على الحركة السياسية الإسلامية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز إن الرئيس "تباحث مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق (من تنظيم الإخوان) ويجري فحص الأمر وفق مسار داخلي".


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