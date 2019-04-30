داعية: محمد صلاح انحرف ويقوم بحركات وثنية

30 أبريل 2019 - 07:31 م

انتقد الداعية سامح عبدالحميد، طريق الاحتفال الجديدة التى يقوم بها محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، على طريقة "اليوجا"، مطالبًا الأخير بالعودة مجددًا للسجود.

وقال الداعية الإسلامي، سامح عبد الحميد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا محمد صلاح اترك اليوجا وارجع للسجود، أحبت الجماهير اللاعب محمد صلاح وهو يحمل المصحف في سفره، ويسجد لله شكرا بعد تسجيل الأهداف، ولكنه في الفترة الأخيرة انحرف عن الأخلاق القويمة بصوره مع النساء، ثم يتكلم بالسوء عن المرأة الشرقية، ثم كانت الطامة بأنه يقوم بحركات اليوغا بعد تسجيل الهدف، وهذا شنيع".

وأضاف: "أصل اليوجا من العقيدة الوثنية الهندوسية ثم البوذية، ولا يجوز للمسلم أن يمارس اليوغا بما فيها من ضلالات، سواء أكانت ممارسته عن عقيدة أو عن تقليد، وبعض تمارين اليوغا تضر ولا تنفع، وتؤدي إلى عواقب ومخاطر صحية...، والجلوس الطويل يجلب الخمول والذهول، وهذا خطر من الناحية البدنية والنفسية، وفيها إضاعة للوقت بلا منفعة، واليوغا تفضل تعرية جزء كبير من الجسم، والاعتماد على الأطراف الأربعة كالحيوانات، وأثبتت اليوجا فشلها في التأمل الصحيح، ولذلك فهي وهم وضرر وإيذاء".

واختتم: "نرجو من محمد صلاح أن يرجع ويتوب ويثوب ويؤب إلى الله، ويكون قدوة حسنة للشباب في مصر والعالم".