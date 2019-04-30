» «فالفيردي» يحذر من قوة هجوم ليفربول.. ويرد على «كلوب»

30 أبريل 2019 - 06:59 م

حذر أرنستو فالفيردى، المدير الفني لفريق برشلونة الإسبانى، من قوة هجوم فريق ليفربول قبل المباراة التى ستجمع الطرفين التاسعة مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

قال مدرب برشلونة فى مؤتمر صحفى: "إننا نعرف أن ليفربول ينافس السيتي من أجل الدوري، إنه فريق قوي حقًا يتمتع بمهاجمين رائعين يتمتع بمستوى عالٍ من الضغط والسرعة".

وتحدث المدير الفنى للبلوجرانا عن كلوب مدرب ليفربول قائلا: "كلوب يقوم بما فعله في دورتموند الآن، لقد خسر مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهذا يعني كل شيء عن قوتهم".

وعن وقوع برشلونة ضد ليفربول فى نصف نهائى دورى الأبطال، علق فالفيردى قائلاً: "أنت بحاجة لـ لعب مباراتين جيدتين، إذا لم تلعب جيدًا لمدة خمس دقائق، فإن ليفربول يمكن أن يحشدك حول مرماك".

وبخصوص ليونيل ميسي قال فالفيردى: "ليونيل على ما يرام، وطوال هذا الشهر كنا قادرين على إراحته أكثر من غيره، لقد لعبنا ثلاث مباريات في الأسبوع، ولعبنا مع يونايتد والآن في ليفربول، عبء العمل مرتفع لكننا مستعدون لهذا".

وتعليقاً على تصريح مدرب ليفربول والذى قاله فيه إن "كامب نو ليس معبداً لكرة القدم"، قال فالفيردى: "لقد كان مشجعو الكامب نو حاسمين فى الأسابيع القليلة الماضية، لقد رأينا عددًا قليلًا من المباريات مع أكثر من 90 ألف مشجع، نشعر بها ويشعر خصومنا بها، لذلك نريدهم أن يشعروا به غدًا".

وتابع مدرب برشلونة قائلاً: "أعتقد أن كلمات يورجن هدفها إزالة الضغط عن لاعبيه، إنها لعبة كرة قدم، وهنا ملعب و22 لاعبًا جاهزون للعب".

قال فالفيردى: "اللعب فى الدورى يبقيك على مستوى تنافسي عالٍ، يسعدنا أن نفوز بالدوري بالفعل، ربما لا يستطيع ليفربول أن يريح اللاعبين، إنه نصف نهائى الأبطال، التعب ليس عاملا هنا".

وعما إذا كان ليفربول أفضل من الموسم الماضى فى دورى الأبطال، علق مدرب برشلونة وقال: "إنه فريق معروف، إذا رأيت أول 11 لاعبا من النهائي الماضى إلى الغد، كان هناك تغيير بسيط وربما كيتا، لكنه نفس الفريق إلى حد كبير، النهائي يعطيهم خبرة إضافية".

وأوضح مدرب البارسا: "ليفربول منافس ويلعب معارك جيدة للغاية، لقد شاهدت ليفربول ضد تشيلسي وقرأت أول 15 دقيقة من الشوط الثاني، نحن بحاجة إلى ردة فعل مع قدرة ليفربول على دفعك نحو مرماك".

واختتم فالفيردى تصريحاته متحدثاً عن الإجهاد الذى يعانى منه لويس سواريز: "لقد لعب سواريز كل مباراة، كنت أرغب في إعطائه القليل من الراحة ضد ليفانتي، لدى شعور بأنه متحمس للعب ضد ليفربول وأيضاً ضد كل فريق".