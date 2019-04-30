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"كارداشيان" تحتفل بشم النسيم بالأهرامات

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كورتني كارداشيان
كورتني كارداشيان

وكالات

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احتفلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كورتني كارداشيان، بمناسبة أعياد شم النسيم، بزيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث التقطت العديد من الصور.

وارتدت "كارداشيان" خلال إطلالتها تي شيرت أبيض اللون وبنطالا مموها، مع حذاء رياضي أبيض وحقيبة يد، وظهرت في إحدى الصور وهي تحمل كاميرا، تلتقط فيها صوراً تذكارية خاصة بها.

وشاركت كارداشيان، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مجموعة من الصور خلال زيارتها ودخولها للهرم الأكبر خوفو، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “يوميات سفري إلى القاهرة”.

يُذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي تقوم بها كورتني كارداشيان، إلى مصر؛ إذ سبق وقامت بزيارتها منذ حوالي عامين.

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