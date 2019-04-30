» جائزة تاريخية لـ«ميسي» من الحكومة الكتالونية

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ميسي

برشلونة

المصريون

القديس

منحت الحكومة الكتالونية، اليوم الثلاثاء، النجم ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة وتامنتخب الأرجنتيني، جائزة القديس جوردي لعام 2019.

وجاءت هذه الخطوة من جانب حكومة كتالونيا، تقديرًا لجهود ميسي من خلال مؤسسته الخيرية، معتبرًا إياه بأنه أفضل لاعب في التاريخ.

ورشح نادي برشلونة، نجمه ميسي لنيل الجائزة رغم أنه ليس من أبناء كتالونيا، لكنه عاش أغلب فترات حياته هناك، بعدما انضم للبلوجرانا وهو طفل صغير، وحقق إنجازات غير مسبوقة مع فريقه الإسباني على مر السنين.

وبجانب مسيرته الكروية الملهمة، لعب ميسي دورًا مؤثرًا على المستوى الإنساني، من خلال مؤسسته الخيرية، حيث ساهم في بناء مدارس ومستشفيات لصالح الأطفال.

وتم تدشين جائزة القديس جوردي في عام 1981، وسبق للأسطورة الراحل لبرشلونة، الهولندي يوهان كرويف، الفوز بالجائزة في عام 2006.


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