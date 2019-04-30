تقنين أوضاع 894 كنيسة ومبنى غير مرخص

30 أبريل 2019 - 06:38 م

أعلنت الحكومة، اليوم، تقنين أوضاع 894 كنيسة ومبنى تابعا لها غير مرخص بالبلاد، وذلك منذ عام 2017.

وأوضحت في بيان أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏أسفرت حتى الآن، عن توفيق أوضاع 512 كنيسة، فضلاً عن 352 مبنى، بالإضافة إلى 30 كنيسة ومبني تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية.

وتابعت "بذلك يبلغ إجمالي ما تم توفيق أوضاعه حتى الآن 894‏ كنيسة ومبنى على مستوى البلاد".

ووفق قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقره في عام 2016، يتم البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.

وفي مطلع العام الجاري، تقدمت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبًا لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة. -