» ظهير الزمالك جاهز لموقعة النجم الساحلي

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المصريون

الزمالك

حازم امام

النجم الساحلى

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، في التدريبات الجماعية، المقامة حاليا، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في إطار بداية الاستعدادات لمباراة العودة أمام النجم الساحلي في الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل.

وجاءت مشاركة حازم إمام في التدريبات الجماعية، بعد شفائه من الإصابة وجاهزيته من الناحية الطبية للتواجد في مباراة العودة أمام النجم الساحلي.

وكان الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب، على ملعب برج العرب بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا.


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