» برنامج تأهيلي لـ«بوطيب» في مران الزمالك

أمير سعد
أدى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج تأهيلي من الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من الاصابة في الركبة .
ويسعي الجهاز الطبي للزمالك ، تجهيز خالد بوطيب ، لمواجهة العودة أمام النجم الساحلي ، والمقرر لها الأحد المقبل ، بعد غيابه عن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية .
وكان الزمالك ، قد حقق الفوز في مباراة الذهاب ، على ملعب برج العرب بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا
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