» برنامج تأهيلي لـ«بوطيب» في مران الزمالك

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المصريون

الزمالك

بوطيب

أدى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج تأهيلي من الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من الاصابة في الركبة .

ويسعي الجهاز الطبي للزمالك ، تجهيز خالد بوطيب ، لمواجهة العودة أمام النجم الساحلي ، والمقرر لها الأحد المقبل ، بعد غيابه عن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكان الزمالك ، قد حقق الفوز في مباراة الذهاب ، على ملعب برج العرب بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا


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