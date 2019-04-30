» ميركل: مستمرون في دعم العراق أمنيًا

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قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، ان بلادها ستستمر في دعم العراق امنيا، فيما أشارت أن العراق قد اوجد توازنا جيدا وايجابيا بين دول المنطقة.

وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم في برلين، ان المانيا ستستمر في دعم العراق من الناحية الامنية والتدريب العسكري لقواته.

وأضافت أن ألمانيا ستشترك في إعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن العراق قد اوجد توازنا جيدا وايجابيا بين دول المنطقة.

من جهته، أشاد عبد المهدي بالدعم الالماني للعراق في الحرب ضد الارهاب، مشيرا الى ان الدور الألماني كان فاعلا في الحرب ضد تنظيم داعش.

ودعا برلين الى المشاركة في اعادة اعمار العراق ودعم الاستثمار فيه.

وفي سؤال عن ظهور زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي في مقطع فيديو الاثنين قال رئيس الوزراء العراقي، ان "ظهور البغدادي في فيديو محاولة منه لدعم أنصاره".


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