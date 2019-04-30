» «راكيتيتش»: «لسنا مجبرين على الفوز بدوري الأبطال»

30 أبريل 2019 - 06:03 م

قال إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة والمنتخب الكرواتي، إن زميله بالفريق الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال راكيتيتش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة و ليفربول بدوري أبطال أوروبا: "ميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم، وهو يريد التتويج بالثلاثية هذا الموسم، سنسير معه حتى النهاية".

وأضاف: "لسنا مجبرين على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، لكننا نملك رغبة في تحقيقها، ونريد إنهاء الموسم بشكل جيد".

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفربول، غدًا الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، في بطولة دوري أبطال أوروبا..

يذكر أن ليفربول تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوروتو البرتغالي بستة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، بينما تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد