فيديو.. أحمد كريمة: «شم النسيم» مذكور في القرآن

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الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن يوم "شم النسيم" ذكر فى القرآن الكريم على لسان نبى الله موسى ـ عليه السلام ـ، لافتًا إلى أنه لا يوجد فى الشريعة ما يحرم الاحتفال بهذا اليوم.

وقال "كريمة" فى مداخلة على فضائية "العاصمة"، "إن يوم “شم النسيم” ذكر في القرآن الكريم بسورة طه على لسان سيدنا موسى في قوله تعالى: “قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى".

وأشار كريمة إلى أن بعض العلماء والمفسرين ذكروا أن سيدنا موسى عليه السلام اختار مبارزة سحرة فرعون يوم خروج الناس للمتنزهات، وكان معروفا عند قدماء المصريين باسم "شيمتو"، مشدداً على أن اختيار سيدنا موسى هذا اليوم بهدف إظهار معجزة الله سبحانه وتعالى في العصا أمام العوام أثناء خروجهم للتنزه.

ووصف كريمة ما بدا من موسى عليه السلام بأنه فطنة منه باعتباره من أولى العزم الخمسة من بين الرسل أجمعين، وذهب الشيخ احمد كريمة، إلى أن المصريين القدماء التفتوا إلى عدة رموز في هذا اليوم، وكانوا يأكلون فيه البيض لأنه رمز للحياة، وأنواع أخرى من الخضر مثل الخس والبصل الأخضر والملانة، ووافق “شم النسيم” يوم الحصاد”، لافتًا إلى أن الإسلام لم يلغِ هذا اليوم.

وواصل شهادته مؤكداً أن هذا اليوم كان يشهد، ممارسة رياضة سباق الخيول في عهد سيدنا موسى، واستمر حتى عهد الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه.


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