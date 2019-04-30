«صلاح» ضمن أفضل 11 لاعبًا في الـ«بيج 5»

30 أبريل 2019 - 05:50 م

كشف موقع «هوسكورد» العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، التشكيلة المثالية لدوريات أوروبا الكبرى «بيج 5» هذا الأسبوع، والتي شهدت تواجد محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وسجل محمد صلاح «هدفين» وصنع هدفًا فى فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

كما تواجد الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول في التشكيلة المثالية بعدما سجل أسرع أهداف «الريدز» في تاريخ الدوري الإنجليزي أمام هيدرسفيلد تاون.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد الجزائري يوسف عطال الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في فوز نيس بثلاثية نظيفة على جانجون الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويحل ليفربول ضيفًا على برشلونة الإسباني غدًا الاربعاء بملعب «كامب نو» في «ذهاب» نصف نهائي دوري ابطال أوروبا.