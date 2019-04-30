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إخلاء سبيل حمو بيكا

قضايا وحوادث

حمو بيكا
حمو بيكا

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قررت محكمة مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، قبول استشكال حمو بيكا، على حكم حبسه شهرين، ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فى الطعن بالنقض وإخلاء سبيله.

 وكان دفاع حمو بيكا، تقدم بطلب استشكال أمام محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لإيقاف الحكم عليه شهرين، بسبب إقامته حفلًا بدون ترخيص بالإسكندرية، بعدما تقدم محامى نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائى دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذي حمل رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة، أصدرت قراراها بحبس المطرب "حمو بيكا" شهرين، على خلفية مزاولة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصرى، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.

 وباشر معه التحقيقات، المستشار خالد أنور محمود، مدير نيابة الدخيلة، فى التهمة الموجهة، له من نقابة الموسيقيين، بإقامته حفل دون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة جنح الدخيلة.

وأصدرت محكمة جنح الدخيلة الإسكندرية، حكم الدرجة الأولى بحبس مطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزاولة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصرى، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة ثم تم تخفيف حكم الحبس لشهرين، قبل قبول الاستشكال اليوم وإخلاء سبيله.


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