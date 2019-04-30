بيان عاجل من السعودية لمواطنيها فى سريلانكا

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وكالات

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أصدرت وزارة الخارجية السعودية عن طريق سفارتها في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا لكل مواطنيها المقيمين هناك.

ونصحت السفارة كافة المواطنين الموجودين في سريلانكا بالمغادرة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.

وكانت السفارة السعودية في سريلانكا نبهت مواطنيها إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه، ابتداءا من أمس الاثنين، وذلك التزاما بقانون الطوارئ، الذي تتخذه سريلانكا حاليا بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد مؤخرا.

وأوضحت السفارة أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة واالقوانين عند زيارة سريلانكا.

وفي يوم 21 أبريل الجاري، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية؛ ما أسفر عن مقتل 253 شخصا وأكثر من 500 جريح.

وبعده بيوم، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا من الهند وبريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة والصين وفرنسا وتركيا وأستراليا وسويسرا والسعودية وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبنغلاديش واليابان.


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