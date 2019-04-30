عاجل.. إيقاف نشاط كرة القدم في السودان

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السودان

المصريون

تاجيل الدوري

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل منافسات بطولة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وشهدت الأيام الماضية تأجيل عدة مباريات، خلال الفترة الماضية، بسبب الوضع الأمني الراهن في البلاد، والذي تسبب في نقل مباراة الهلال السوداني وضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب دور ربع النهائي الكونفدرالية إلى السويس.

وكان النشاط الكروي في السودان شهد توقفا في عام 2017 حين أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا يقضي بتعليق النشاط الكروي في البلاد، بسبب التدخل الحكومي.


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