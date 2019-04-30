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«نجامبو» حكمًا لمباراة النجم الساحلي والزمالك

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المصريون

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الكونفدرالية

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء، تعيين الكونغولي ندالا نجامبو، حكما لمباراة النجم الساحلي التونسي والزمالك المقرر إقامتها في سوسة يوم الأحد المقبل، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب بهدف وحيد سجله نجم الفريق الأبيض محمود عبدالمنعم كهربا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد " الجيش" ببرج العرب.

ويعد نجامبو واحدا من الحكام الشباب داخل القارة الإفريقية وهو مواليد 1987 بمدينة كنشاسا، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2013.


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