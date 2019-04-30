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أمريكا: ندعم "الانتفاضة العسكرية" ضد مادورو

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بومبيو
بومبيو

وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم دعوة زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو لإطلاق "انتفاضة عسكرية" ضد الرئيس نيكولاس مادورو".

وأضاف بومبيو، في تغريدة على حسابه عبر تويتر، أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل دعوة غوايدو إلى الحرية"، في إشارة إلى محاولة الانقلاب.

وتابع قائلاً إن "الولايات المتحدة تقف مع الشعب الفنزويلي في سعيه نحو الحرية والديمقراطية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الفنزويلية أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة، نفذت محاولة انقلاب، مشيرةً أن "الجهود متواصلة لإحباطها".

من جهته، أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور "بدء المرحلة الأخيرة" من عملية الإطاحة بالرئيس مادورو.

ودعا زعيم المعارضة الذي ظهر محاطًا بجنود مدججين بأسلحة، جميع الفنزويليين، إلى التظاهر الأربعاء، في عموم البلاد.

وظهر إلى جانب غوايدو، في المقطع المصور القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية في العاصمة كاراكاس.

ويعد هذا أول ظهور علني لـ "لوبيز" منذ احتجازه عام 2014، على خلفية قيادته احتجاجات مناهضة للحكومة آنذاك.

وقالت وسائل إعلام غربية، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون زيًا عسكريًا قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.


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