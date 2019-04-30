» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

30 أبريل 2019 - 04:52 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوانى مارتن لاسارتي، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًا من:?

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.

واستبعد:

محمد محمود وحسام عاشور وعمرو جمال وسعد الدين سمير وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمود وحيد وشريف إكرامي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وباسم علي لوجهة نظر فنية.