بعد الغضب الشعبي.. أسعار جديدة لتذاكر أمم أفريقيا

30 أبريل 2019 - 04:40 م

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على تخفيض أسعار تذاكر مباريات «الكان» بعد تدخلات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ظل حالة الغضب الجماهيري من الأسعار المرتفعة لتذاكر حضور المباريات.

وقررت اللجنة على بقاء الأسعار كما هي، مع تخفيض 50% للشباب تحت 25 عاما وطلبة الجامعات على تذاكر الدرجة الثالثة بمباريات المنتخب، ليصبح من حق الشباب الحصول على تذكرة مقابل 100 جنيه فقط.

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصري كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة على أن تكون 100 جنيه فقط للشباب و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.



