سر جديد عن فيديو «البغدادي»

30 أبريل 2019 - 04:34 م

كشف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي اليوم، الثلاثاء، سرًا عن فيديو أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الذي أذيع أمس الاثنين.

وقال "عبدالمهدى"، إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطرا كامنا في جميع أنحاء العالم رغم تضاؤل قدراته، وإن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية.

ولم يحدد عبد المهدي في أي بلد تقع تلك المنطقة، وقال إن مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي، والذي نشر على الإنترنت في وقت متأخر أمس الاثنين، هو محاولة لدعم أنصار "داعش" وإن التنظيم سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات.

وفي أول ظهور له منذ 5 سنوات، أطل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بتسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تلغرام".

ونشرت شبكة إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الاثنين، مقطعا مصورا قالت إنه رسالة فيديو من زعيمها أبو بكر البغدادي، وفقا لـ"رويترز".

وأعلن البغدادي في الفيديو إن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".



