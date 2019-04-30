أسعار فوانيس رمضان.. «كل برغوث على قد دمه»

30 أبريل 2019 - 04:30 م

«محمد صلاح» الأعلى سعرًا.. و«بوجى» و«فطوطة».. من فات قديمه تاه

«الصاج» الأقرب إلى قلوب محدودى الدخل.. و«الغرفة التجارية»: أسعار الفوانيس يحددها التجار فقط

يرتبط شهر رمضان في مخيلة الكثيرين بـ "فانوس رمضان"، الزمن تغير، وكل شيء طاله التطور، ويبقى الفانوس طقسًا لازمًا من طقوس شهر الصوم لدى المصريين، فهو العنصر الأهم في إضفاء البهجة على النفوس، وهو المطلب الرئيسي لكل الأطفال بلا استثناء.

شهدت أسعار الفوانيس، زيادة طفيفة عن العام الماضى فى بعض أنواعها، ومنها ما هو على شكل مصباح، ويتم أطلاق أسما المشاهير عليها، مثل "محمد صلاح، و"بوجى"، و"طمطم" وفطوطة" وأخرى خشبية بها رسومات دينية بارزة، ولكل زبون طلبه، الفقير والغني.

فوانيس السيدة زينب

تعرف منطقة السيدة زينب بأنها واحدة من أشهر المناطق التي يباع فيها فانوس رمضان، ويقصدها المصريون قبل حلول رمضان للحصول على الفانوس.

يقول أحمد عبدالهادي، بائع فوانيس، إنه يتاجر فى الصاج، وهذا العام هناك حركة في الشراء؛ نظرًا لثبات الأسعار على الرغم من زيادة التكلفة، وأسعار الفوانيس الصاج لديه تتراوح بين 12، 15، 25، 40، 75، 65، لتصل إلى 450 جنيهًا.

لكن "سمية"، بائعة الفوانيس، تقول إنه "في هذا العام لم يكن هناك إقبال على شراء الفوانيس؛ نظرًا لغلاء الأسعار حتى لدى تجار الجملة.

وتشير إلى أنها تراعي أثناء البيع حالة الزبائن، لافتة إلى أنها تبيع بأسعار الجملة، وتتاجر في كل نوع كالألعاب البلاستيكية التي تتراوح أسعارها بين 40 و185 جنيهًا، والفوانيس الخشبية تبدأ من 20 إلى 320 جنيهًا، أما العرائس فسعرها يقدر بين 80 و500 جنيه، ودمية محمد صلاح بـ300 جنيه.

أما فانوس محمد صلاح الخشبى كبير الحجم المتحرك فيباع بـ250 جنيهًا، وبوسترات الشخصيات الكرتونية الرمضانية مثل "بكار"، و"بوجى وطمطم"، و"عم شكشك" و"محمد صلاح" و"المسحراتى" و"بائع العرقسوس" و"الكنفانى"، فأسعارها تبدأ من 2.5 إلى 10 جنيهات حسب الحجم.





والزينة تضم الخيامية وصور نجوم المنتخب المصرى، وأخرى مدون عليها عبارات رمضانية وتتراوح أسعارها بين 25 و40 جنيهًا.

وتؤكد "صباح"، تاجرة فوانيس، أن "الإقبال على الفانوس الصاج أكثر من العام السابق، نظرًا لأنه التراث القديم الذي عرفه الآباء والأمهات والأجداد، كما أن أسعاره مناسبة مقارنة بالفوانيس الصينية التى لا تحمل البهجة مقارنة بالفانوس الصاج.

وتتراوح الأسعار ما بين 20 جنيهًا حتى 550 جنيهًا، كما تقول صباح، بينما تباع الطبلة الصغيرة بـ10 جنيهات.

وتبيع "صباح" أيضًا "الماجات" الفخارية والزجاجية مطبوعًا عليها صور محمد صلاح بأسعار تتراوح ما بين 35 إلى 50 جنيهًا، والتي تجذب الزبائن بشكل قوى.

الدقى حاجة تانية

أما منطقة الدقى التى تعد من المناطق الراقية نسبيًا، فاختلفت وبشكل تام أسعار الفوانيس والألعاب الرمضانية بها عن منطقة السيدة زينب.

وقال التاجر سيد ماهر، إن "الإقبال هذا العام على دمية محمد صلاح أكثر من الإقبال على الفوانيس؛ نظرًا لشعبيته الطاغية بين المصريين، وقد وفر أصحاب المحال منه أشكالًا عديدة منها الدمية البلاستيكية والتي كانت تباع في البداية بـ200 جنيه، ووصلت الآن إلى 400 جنيه جملة، وقد تم طبع صوره على الفوانيس الخشبية والكرتونية والمصنع من الكرتون المنفوخ ويباع بأسعار تتراوح ما بين 80 و150 جنيهًا".





وأشار إلى أن الأسعار بشكل عام لن تختلف عن العام الماضي جملة بنفس الارتفاع، ولأنه متخصص فوانيس الفورجيه ـ التى على هيئة مصابيح لامعة ـ فأسعارها تبدأ من 50 إلى 500 جنيه.

وقال "صالح"، بائع الفوانيس، إن "فانوس محمد صلاح من كثرة الطلب عليه بدأ يختفى وينقص بسوق الجملة بحارة اليهود"، مشيرًا إلى أن سعره يبدأ بـ180 جنيهًا، أما أسعار الفوانيس الخشب فتبدأ من 45 إلى 90 جنيهًا حسب الحجم.

وأضاف: "توجد فوانيس تسمى البلازما التى تتميز بأحجامها التى لا تأخذ حيزًا وإضاءتها القوية ولا تعلق سوى على الحوائط سعرها يتراوح بين 30 و55 جنيهًا، والفوانيس البلاستيك المطلية بالذهب يتراوح سعرها بين 30 و45 جنيهًا".

أما فيما يتعلق بالزينة فالأكثر انتشارًا فروع القماش الخيامية وسعرها بين 10 إلى 20 جنيهًا حسب الطول، وعقود الإضاءة بين 8 إلى 20 جنيهًا، كما توجد الميداليات على شكل فوانيس الدستة منها بـ36 جنيهًا.





ويقول تاجر آخر، إن "حركة البيع والشراء هذا العام ضعيفة، نظرًا لأن هناك من يحتفظ بفوانيس العام الماضي، إضافة إلى وجود فوانيس من اليابان والفلبين والصين تغزو الأسواق دائمًا".

وأوضح أن أسعار الفوانيس الخشبية تبدأ من 30 و37.5 إلى 80 جنيهًا، والفوانيس المصنوعة من الخرز بـ240 جنيهًا حجم واحد، أما الفوانيس الصاج فتبدأ من 17 جنيهًا و30 لتصل إلى 800 جنيه، ويزداد عليها بشكل خاص السحب فى السوق من المواطنين والمصانع فى حالة الضغط لإنتاج أكثر هذه الأيام.

ويقول بائع آخر، إنه يصنع عربات فول ومدافع الإفطار والهلال بالكرتون والبلاستيك ويزينها بقماش الخيامية لتجذب الزبائن.





ويضيف: "الأسعار فمتفاوتة.. عربات الفول تبدأ من 50 جنيهًا و120 إلى 300 جنيه، أما المسحراتى سعره بين 200 إلى 300 جنيه، والمدافع تتراوح بين 75 و100 و150 جنيهًا، والهلال من 50 إلى 150 جنيهًا"، فضلاً عن أكواب الفخار المطلى المكتوب عليها رمضان كريم ورمضان الخير والبركة سعر "المج" منها 35 جنيهًا.

أما المواطنون فاختلفت آراؤهم وأذواقهم حول الفوانيس المعروضة، حيث قال أحدهم: "أشكال المجسمات من الأشكال الجديدة التى أعجبتني، وسأقوم بشرائها لوضعها في المنزل لنشر البهجة وروح شهر رمضان من خلال الشخصيات الكارتونية، وعلى الرغم من انتشارها إلا أن الفانوس لا يمكن الاستغناء عنه؛ وسأشتري فانوس صاج صغير بـ40 جنيهًا".





وتقول إحدى السيدات، إن "الأسعار هذا العام لم تختلف كثيرًا عن أعوام ماضية، لكن الفانوس عادة نتوارثها مع قدوم شهر رمضان، ولكن المشكلة في اختلاف الأسعار، فلابد من مواجهة جشع بعض التجار، فهم يرفعون الأسعار إلى الضعف بل وجميع المنتجات قبل قدوم شهر رمضان بشهر كامل".

وتعلق أخرى: "من سنوات اعتدنا على شراء الفوانيس للأطفال وتزيين المنازل، ونشتري الفوانيس بشمعة، والآن هناك أشكال كثيرة لكن الأسعار مرتفعة، وتوجد أنواع أخرى كالصاج والبلاستيكية أسعارها متوسطة".

شعبة ألعاب الأطفال

وأرجع أحمد أبو جبل، رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، السبب وراء التفاوت في أسعار الفوانيس والمصابيح الرمضانية والألعاب البلاستيكية، إلى أنه يتم استيرادها من الخارج من جانب معظم التجار بعيدًا عن الرقابة والجمارك في الموانئ.

وأضاف لـ"المصريون"، أن هناك قرارًا لوزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، صادر في عام 2015 ويقضي بعدم استيراد السلع ذات التراث التاريخي والألعاب المسلية؛ "ما جعل التجار يتهربون من تفتيش الحاويات".

وأوضح أن "التجار يقومون بتبديل مسمى السلع؛ فيتم استيرادها على أساس أنها ألعاب أطفال وليست فوانيس؛ لذلك تتفاوت أسعارها من تاجر لآخر، ولا يوجد أساس سعري يفرض على الجميع".