السيسي: "لما بشوف حد وزنه زيادة بقول ده مبيشتغلش"

30 أبريل 2019 - 02:51 م

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين من خطورة زيادة الوزن.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال، اليوم الثلاثاء: "أول ما بشوف حد وزنه زيادة بقول على طول ده مبيشتغلش"، موضحا "اللي بيشتغل مفيش مجال له إن وزنه يزيد".

وأضاف : "أنا بضحك معاكم يعني، لكن قمة الصحة إننا نخلي بالنا من نفسنا شوية".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفالية عيد العمال، التي نظمها اتحاد عمال مصر، بمحافظة الإسكندرية، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية.