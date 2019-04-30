روحاني لـ"ترامب": "سأجعل العدو يركع أمام إيران"

30 أبريل 2019 - 02:08 م

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مؤكدًا أن إيران تتعرض لظلم كبير ولا محدود من جانب أمريكا.

وأوضح روحاني خلال المهرجان الوطني الثلاثين لتكريم العمال النموذجيين؛ بحسب ما نقلته «CNN»أن الهدف الأول للأمريكيين من وراء "قرار الحظر" هو خفض عوائد إيران من العملة الصعبة، والذي يعتبر "بيع النفط" من أكبر مصادر العملة الصعبة لطهران.

وتابع أن صادرات بلاده من السلع النفطية تبلغ الآن أكثر من 40 مليار دولار، مضيفا أنه لن يسمح بوقف صادرات النفط، و"سيجعل العدو يركع أمام إيران ".