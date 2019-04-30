البرهان يتولى رئاسة المجلس الانتقالي مع المدنيين

30 أبريل 2019 - 01:32 م

أعلن الجيش السوادني أن الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيتولى رئاسة المجلس الانتقالي، المقرر تشكيله خلال الفترة المقبلة، بالاشتراك مع المدنيين.

جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

ويتشاور المجلس العسكري السوداني مع القوى المدنية خلال الفترة الحالية من أجل تشكيل حكومة انتقالية من العسكريين والمدنيين، في ظل استمرار اعتصام المواطنين أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أمهل فرصة 3 أشهر للمجلس العسكري السوداني من أجل الاتفاق على حكومة انتقالية وتسليم السلطة للمدنية، وإلا سيتم عضوية السودان بالاتحاد.