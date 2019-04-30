أهم الأمور التي تحدد تكلفة عملية زراعة الشعر في تركيا

عند ذكر عملية زراعة الشعر في تركيا الكثير يبادر بسؤال هام وهو ما هي التكلفة المدفوعة نظير هذه العملية؟ وهل هناك اختلاف في التكلفة المدفوعة بين المراكز المختلفة الموجودة في تركيا؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بدّ في البداية أن نعرف ما هي عملية زراعة الشعر في تركيا؟ بمنتهى البساطة عملية زراعة الشعر هي عبارة عن اقتطاف بعض البصيلات من المنطقة المانحة المتواجدة في مؤخرة الرأس غالبًا ونقلها إلى المنطقة المصابة والتي تعاني من وجود فراغات بها لحد ظهور الصلع، وتختلف أسباب ظهور الصلع من شخص لآخر ولكن في الغالب يكون العامل الوراثي هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة. تستخدم لإجراء عملية زراعة الشعر العديد من التقنيات منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث، ومازال الطب في بحث مستمر حتى يصل المريض لأفضل نتيجة يتمناها، في هذا الموضوع ومن خلال لقاء مطوّل مع كبير الأطباء في مشفى فيرا كلينيك المتخصص في عمليات زراعة الشعر في تركيا ومختلف عمليات التجميل الأخرى، والذي يحظى بسمعة ممتازة وشهرة كبيرة للغاية. سوف نتكلم عن عامل التكلفة المدفوعة في عملية زراعة الشعر في تركيا والعوامل التي تحددها.

تكلفة عملية زراعة الشعر في تركيا

من أهم العوامل التي ساهمت في زيادة إقبال الأفراد على إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا هو عامل التكلفة، حيث تعتبر من أهم الدول التي تقدم أسعار منخفضة بالمقارنة مع الدول المحيطة بها سواء تلك الدول العربية أو الأجنبية مع تقديم نفس الخبرة والمهارة بل وأفضل من هذه الدول، وعلى وجه العموم يتوقف عامل تكلفة عملية زراعة الشعر في تركيا على عدد من العوامل، ومن أهمها ما يلي:

التقنيات المستخدمة في مراكز زراعة الشعر في تركيا

لا شكّ أن التقنية المستخدمة في العملية تحدد وبشكل أساسي التكلفة المدفوعة لإجراء عملية زراعة الشعر في تركيا وهي التي تحدث تفاوت شديد بين المراكز والتكلفة المدفوعة فيها، فهناك بعض المراكز التي تستخدم التقنيات القديمة والتي تكون نتائجها جيدة إلى حدٍ ما، وهناك العديد من المراكز التي تستخدم تلك التقنيات الحديثة والتي تكون نتائجها مذهلة إلى أقصى حد ممكن، ومن بين تقنيات عمليات زراعة الشعر المستخدمة في المراكز المتعددة في تركيا ما يلي:

تقنية الشريحة: وهي تقنية قديمة تم استخدامها في بداية ظهور عمليات زراعة الشعر في تركيا وتتم عن طريق نقل شريحة رفيعة من المنطقة المانحة إلى المنطقة المصابة بعد إعادة تجزئتها إلى أجزاء صغيرة. من عيوب هذه التقنية هو ترك بعض الندبات على فروة رأس المريض الناتجة عن أخذ الشريحة الرفيعة أو زرع هذه الأجزاء في المنطقة المصابة مما جعل العديد من الأفراد يبتعدون عنها. تقنية الاقتطاف: وهي التقنية الأفضل والأهم في مجال عمليات زراعة الشعر في تركيا وتعتمد على اقتطاف بعض البصيلات من المنطقة المانحة وإعادة زرعها في المنطقة المصابة بعد فتح القنوات الحاضنة لها بطريقة معينة وبعمق محدد. تم الوصول إلى عدد من التقنيات المستحدثة من نفس هذه التقنية مثل تقنية السفير التي تستخدم نوع من الأحجار الكريمة في hقتطاف البصيلات وإعادة زرعها، وتقنية أقلام تشوي والتي يطلق عليها زراعة الشعر المباشر فهي لا تحتاج إلى فتح قنوات في المنطقة المصابة بل يتم الاقتطاف والزرع بشكل مباشر باستخدام اقلام تشوي، تقنية البيركوتان وتقنية النانوفيو وغيرها من تقنيات المستخدمة في عمليات زراعة الشعر في تركيا والمستحدثة من طريقة الاقتطاف.

الأدوات والمعدات الموجودة في المركز

من أهم العوامل التي تساعد في تباين التكلفة المدفوعة في مراكز زراعة الشعر في تركيا هي التجهيزات المتاحة في هذه المراكز ما بين استخدام الأدوات والمعدات القديمة وبين حرص المركز على استخدام أفضل وأحدث الأدوات والأجهزة المستخدمة في هذه العمليات سواء تلك المستخدمة في التخدير أو التعقيم أو غيرها، والتي تتوقف عليها نتائج العملية ودقتها، كما أن عدد عمليات زراعة الشعر الناجحة في هذا المركز تؤثر وبشكل مباشر على التكلفة المدفوعة في العملية، فكلما زاد عدد تلك العمليات ذات النتائج الإيجابية كلما زادت شهرة المركز وسمعته، كما أن المركز الحاصل على التراخيص القانونية تكون تكلفة العمليات فيه أعلى من تلك المراكز التي تحاول جذب العديد إليها اعتمادًا على عامل التكلفة المنخفض ولكن نتائجها تكون محبطة لعدم أهليتها لإجراء عمليات زراعة الشعر في تركيا وعدم صلاحيتها لذلك.

استقدام أمهر الأطباء للعمل في المراكز

من المعروف أن عملية زراعة الشعر هي عملية تجميلية تتوقف بالدرجة الأولى على خبرة الطبيب ومهارته ودرجته العملية لذا تحرص مراكز زراعة الشعر في تركيا على استقدام أمهر الأطباء للعمل فيها بما يساعد المرضى للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة، وبالطبع كلما كان الطبيب العامل في المركز على أعلى مستوى من الخبرة والمهارة كلما كانت التكلفة المدفوعة في هذه العملية أعلى.

عدد البصيلات المزروعة

قبل تحديد عدد البصيلات المزروعة لا بدّ من معرفة حالة المنطقة المصابة ومساحتها وهل هذه المنطقة مصابة بالصلع الكامل أو يوجد بها بعض الشعيرات الخفيفة؟ كل هذه العوامل تساعد على تحديد عدد البصيلات الواجب زراعتها حتى يتم تغطية هذه المساحة بالكامل، وبالطبع كلما زادت عدد البصيلات المزروعة كلما زادت الأدوات المستخدمة وخاصة السائل الذي يستخدم لحفظ البصيلات وبالتالي تستهلك وقت أكثر مما يؤثر على عامل تكلفة عملية زراعة الشعر في تركيا، لذا تجد أن عملية زراعة الشعر للنساء تكلفتها أقل من تكلفة عملية زراعة الشعر بالنسبة للرجال حيث يحتاج الرجال لزراعة عدد بصيلات أكثر.

حالة المنطقة المانحة

بالطبع تؤثر حالة المنطقة المانحة على تكلفة عملية زراعة الشعر في تركيا وذلك يعني خلوّ المنطقة المانحة من أي أمراض أو توافر الشعر بها بشكل كثيف، أما إذا كان الفرد يعاني من الصلع الكامل في رأسه أي لا يملك أي بصيلات في فروة رأسه سيضطر الطبيب إلى البحث عن منطقة متوافر بها الشعر في أي منطقة في الجسم ولكن بشرط أن يكون هذا الشعر به نفس خواص شعر الرأس.

الخدمات الإضافية

هناك العديد من الخدمات الإضافية التي تقدمها العديد من مراكز زراعة الشعر في تركيا والتي لا بدّ وأن تعرف إذا كانت التكلفة التي ستدفعها شاملة لهذه الخدمات أم أن التكلفة هي مقابل العملية فقط، فتجد أن هناك بعض المراكز التي تتوقف على إجراء عملية زراعة الشعر فقط وفيما قبلها أو بعدها فلا علاقة لهم بها، أما المراكز المتميزة فهي من تقدم الخدمات الإضافية تابعة لنفس العملية وبنفس التكلفة سواء الترجمة الفورية، عمل التحليلات الشاملة قبل إجراء العملية، الإقامة المميزة في أفخم الفنادق التابعة للمركز، المتابعة بعد العملية وحتى ظهور النتائج النهائية. وبالتالي يستمتع الفرد بكل الإجراءات التابعة لعملية زراعة الشعر في تركيا وبنفس التكلفة، وهذا ما يميز المراكز المتاحة في تركيا عن بعضها وخاصة فيما يخص التكلفة وتباينها من مركز لآخر.

عزيزي القارئ، إذا كنت تبحث عن أفضل المعايير لإجراء عملية زراعة الشعر في تركيا فلا تتوقف عند عامل التكلفة ولا تدعها تتحكم فيك، فقد تختار مركز غير مؤهل وطبيب لا يملك الخبرة الكافية وتجد النتيجة مخيبة للآمال نتيجة التكلفة المنخفضة، ولكن إذا كنت جاد وتحتاج إلى إجراء عملية بمنتهى الدقة وجودة في النتائج لا بدّ وأن تحسن اختيار المركز المتميز والطبيب ذو الخبرة العالية، وتتوخى الحذر عند البحث عنهم فهم من يضمنون لك النتائج المذهلة بغض النظر عن التكلفة المدفوعة، ولك أن تعرف أن عملية زراعة الشعر تجرى لمرة واحدة في العمر وأي خطأ في إجرائها يؤدي إلى حدوث بعض التشوهات أنت في غنى عنها، لذا إذا أردت أن تجري عملية زراعة الشعر في تركيا قم بوضع التكلفة آخر نقطة تبحث عنها.