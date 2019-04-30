التضامن: صرف معاشات مايو غدا

30 أبريل 2019 - 12:34 م

يبدأ من غد الأربعاء الموافق 1 مايو صرف، جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو، بدلا من صرفها يوم 10 بمناسبة شهر رمضان المبارك، من خلال ماكينات الصراف الآلي.

كما سيتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد او من خلال البنوك فى اول يوم عمل 2 مايو.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن قد أكدت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين مشيرة الى ان أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة اولوياتها حيث تقوم الوزارة شهريا بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.