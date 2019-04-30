واشنطن تايمز: مكان "البغدادي" بات معلومًا

30 أبريل 2019 - 12:34 م

قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إن بعد تحليل وكالة استخباراتية عالمية مختصة بشئون الجماعات المتطرفة لفيديو زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، أصبح مكان الأخير معلومًا، مشيرة إلى أن سوريا كانت وما زالت ملجأ "البغدادي" قبل فترة طويلة من الإطاحة بالتنظيم أو حتى إصابته منذ عامين، واصفة الأمر بـ"الخطير".

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أنه لأول مرة منذ خمس سنوات، يظهر زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، حيث تم نشر الفيديو، أمس الاثنين من قبل شبكة الفرقان، الذراع الدعائية للتنظيم، حيث تحدث "البغدادي" لمدة 18 دقيقة.

وقامت مجموعة سايت للاستخبارات، المهتمة بتعقب أنشطة التنظيمات التي تدعو لسيادة البيض والتنظيمات الجهادية، كما عرفت المجموعة باسم "معهد البحث عن الكيانات الإرهابية الدولية"، بتحليل شريط الفيديو الخاص بـ"البغدادي"، كاشفة عن أنه يعتقد أن الأخير قد اختبأ قبل فترة طويلة من الإطاحة بتنظيمه، واصفة ظهوره بـ"الخطير".

من جهتهم، قال مسؤولون في مجلس الأمن القومي العراقي إن البغدادي مختبئ في سوريا وقام بالعديد من المحاولات الفاشلة للهروب إلى العراق.

وذكرت تقارير حديثة أن "الجماعة الإرهابية تحاول إعادة تشكيل قواتها في العراق للقيام بحملة على غرار أعضاء التنظيم هناك".

وزعم آخرون أن "البغدادي" مختبئ على الأرجح في صحراء البادية السورية، حيث قال هشام الهاشمي، محلل متخصص بشئون تنظيم "داعش"، لفرانس 24 ، هذا الأسبوع إن "زعيم الجماعة الإرهابية ربما يكون مختبئاً مع شقيقه الأكبر جمعة وسائقه وحارسه الشخصي عبد اللطيف الجبوري وساعيه، سعود الكردي"، موضحًا أن "صحراء البادية هي المكان الذي قُتل فيه ابن البغدادي، حذيفة البدري، في هجوم صاروخي روسي العام الماضي" .

في المقابل، رفض المسئولون في تحالف الدولي، المزاعم بأن البغدادي يختبئ في سوريا، وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات الدفاع السورية المتحالفة مع قوات التحالف الدولي ، لوكالة الأنباء الفرنسية الشهر الماضي: "لا نعتقد أنه موجود في سوريا".

كما أخبر مسؤولو المخابرات الأمريكية الصحيفة الأمريكية أنهم "كانوا على دراية بأنشطة البغدادي في العراق منذ زمن بعيد ، وكذلك طموحاته العالمية، لاسيما خلال السنوات التي تلت وفاة مؤسس القاعدة أسامة بن لادن عام 2011 على أيدي القوات الأمريكية الخاصة".

وأشارت الصحيفة إلى أن في ظل شهرة زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، في جميع أنحاء العالم، كان "البغدادي" يعمل في الظل، وتوضح الوكالة كيف تم الربط بين صعود "البغدادي" وبين وفاة "بن لادن"، حيث كان يقود زعيم "داعش" وقتها موجة من الهجمات الانتحارية في العراق تحت راية جماعة تعرف باسم "تنظيم القاعدة" في العراق، كما يقال إن البغدادي تعهد "بتنفيذ 100 هجوم في جميع أنحاء العراق رداً على مقتل بن لادن".

وأضافت الوكالة "لقد بنى البغدادي، الذي يُعتقد أنه في منتصف الأربعينيات من عمره ، سمعة طيبة بين التنظيمات الأخرى، لمحاولته التغلب على نواة القيادة الأصلية لتنظيم القاعدة واحتضانه لبعض الفصائل الجهادية المحلية التي أبقتها القاعدة بعيدة المنال".

وبالإضافة إلى وحشية تكتيكاته، أصبح تنظيم "داعش" في عهد البغدادي معروفًا أيضًا بذراعه التكنولوجي المتطور، الذي انتشر بسرعة بين الشباب في عصر وسائل التواصل الاجتماعي واكتسب مجندين من كل أنحاء العالم.