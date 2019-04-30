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مفاجأة عن تركيا في فيديو البغدادي

مفاجأة عن تركيا في فيديو البغدادي

الحياة السياسية

البغدادي
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فيديو

البغدادى

ولاية تركيا

أظهر الفيديو المفاجئ لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي كتيبا صغيرا مكتوبا عليه "ولاية تركيا".

 وأثار هذا التعبير الانتباه على نطاق واسع، وذلك كونها المرة الأولى التي يسمع بها، وهو ما يوحي باستحداث هذه الولاية في تنظيم البغدادي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها تعبير "ولاية تركيا".

وأظهر الفيديو كتيبات أخرى تشمل ولايات العراق والشام وخراسان وغرب أفريقيا وليبيا وسيناء والصومال واليمن وأفريقيا الوسطى والقوقاز وتركيا، بينما كتب على أحدها تونس.

وبحسب ما يرى مراقبون فإن هذا الأمر يعني أن ثمة خلايا في تركيا قد أضيفت إلى النظام الإداري الرسمي، وبات لها الآن أمير.

يذكر أن صفحة :@MapsSyria : ذكرت: "صارت لدينا ولايتان جديدتان، ولاية تركيا وولاية أفريقيا الوسطى.. وولاية تركيا رسمية".

وقد ظهر البغدادي في الفيديو بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، وبجواره بندقية خفيفة تشبه تلك التي كانت تظهر بجوار زعيم القاعدة بن لادن، كما كان مفترشا الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وقد قام البغدادي بتحريض مقاتلي التنظيم على "الثأر"، بعد أن مُني بهزائم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين.

كما استغل البغدادي استغل عدة أمور في ظهوره، منها تفجيرات سريلانكا الدامية التي أراد أن يرسل من خلالها رسالة في أنه المحرض عليها، إضافة إلى أنه أراد تأكيد وجوده ونفي أي أخبار عن صحته أو مقتله.


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