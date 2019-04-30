» شاهد.. "زلة لسان" تحرج رئيس الوزراء الكندي

30 أبريل 2019 - 11:50 ص

وقع رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، في "زلة لسان" أمام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في أوتاوا أثناء لقائهما، وهو ما جعله في موقف محرج.

في الوقت الذي رحب "ترودو" برئيس الوزراء الياباني، قائلًا: "إنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن نرحب برئيس الوزراء شينزو آبي في كندا للمرة الثانية خلال عام، وفي أوتاوا لأول مرة بمناسبة 90 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين كندا و (الصين) "

وكرر ترودو نفس الخطأ، ذاكرًا الصين بدلا من اليابان، ما جعل البعض يفكر في أنه ربما كان منشغلاً بتدهور العلاقات بين بلاده والصين بعد إلقاء القبض على كبير المسؤولين الماليين لشركة هاواي.