» شاهد.. أسد يهجم على مدربه ويلتهم ذراعه

30 أبريل 2019 - 11:48 ص

شهد سيرك في أوكرانيا حالة من الهلع والفزع بعد أن انقض أسد على مدربه أثناء العرض السيرك، الأمر الذي أثار فزع الجماهير.

وغرس الأسد أنيابه ومخالبه في ذراع مدربه وهو "حمادة كوتا " عارض مسرحي ومدرب أسود شهير في أوروبا، أثناء العرض بعدما هجم عليه، ثم عاد إلى القفص على الفور.

ويقول المدرب: "من حسن حظي أنه لم يصبني في رقبتي"، موضحا أن الأسود كانت مشوشة بعد انتقالها للسيرك فورًا في فترة وجيزة من وصولها لمدينة لوجانسك شرق أوكرانيا، ولم تأخذ وقتًا كافيًا للاندماج مع المكان.