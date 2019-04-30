إخواني شهير لقيادات الجماعة: "أنتم على ملة مين"

30 أبريل 2019 - 11:46 ص

استنكر القيادي الإخواني عصام تليمة عدم قيام قيادات جماعة الإخوان بالمراجعات أو النقد الذاتي.

وكتب تليمة على حسابه في فيسبوك: "المراجعات والنقد الذاتي سنة الحياة يقوم بها كل عاقل فضلا عن كل مؤمن، مضيفا أنه عندما انتصر المسلمون في غزوة بدر راجع كفار قريش أخطاءهم وهم عُبَّاد صنم".

وأضاف أنه في غزوة أحد هزم المسلمون فنزل القرآن يراجع أخطاءهم، وعندما قامت الحملات الصليبية وأخفقت راجعوا أنفسهم وغيروا خططهم، وعندما هزمت إسرائيل في أكتوبر 1973 وهو نصر غير مكتمل للعرب قامت إسرائيل بعقد جلسات في الكنيست تراجع الأخطاء وتغير القيادات.

وأوضح أنه منذ سنوات أحسّت اليابان أن مستوى التعليم عندها تراجع فكتبوا تقريرا بمراجعة الأخطاء ترجم ونشر بعنوان: (أمة على حافة الخطر)، وهناك من يصر على عدم المراجعة والنقد لممارسته ولا لقياداته.

وتساءل تليمة قائلا: "يعني كل الناس على كل الملل حتى اللي بيعبدوا الصنم والصراصير يقومون بالنقد لأنفسهم وقياداتهم، حضرتك بقى على أي ملة شغال عشان نعرف؟".