  • الثلاثاء 30 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:31 م
بحث متقدم
أرشيفية

كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن "إخوان السودان"

سيدة تعود من الغيبوبة

أول ظهور لسيدة تعود من غيبوبتها بعد 27 عاما

صورة الخبر

واشنطن تايمز: مكان "البغدادي" بات معلومًا

حسن مالك

المؤبد لحسن مالك ونجله في "الإضرار بالاقتصاد القومي"

ماكرون

توبيخ إسرائيلي للسفيرة الفرنسية.. ما السبب

اليابان

إمبراطور اليابان يتنازل عن عرشه

السودان

المجلس العسكري السوداني يمهل المعارضة 24 ساعة

صلاح

حقيقة إصابة "صلاح" قبل لقاء برشلونة

البغدادي

مفاجأة عن تركيا في فيديو البغدادي

إخواني شهير لقيادات الجماعة: "أنتم على ملة مين"

الحياة السياسية

قيادات الإخوان
قيادات الإخوان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

القبض على إعلامي شهير بحوزته آلاف الفيديوهات الإباحية مع فتيات

#

عبد الماجد يكشف أكبر بدعة وقع فيها الإسلاميون

#

العثور على زوجة شاعر شهير مقتولة داخل شقتها

#

إلغاء حبس فنان شهير اعتدى على زوجته ملكة الجمال

القيادات

تليمة

النقد الذاتي

استنكر القيادي الإخواني عصام تليمة عدم قيام قيادات جماعة الإخوان بالمراجعات أو النقد الذاتي.

وكتب تليمة على حسابه في فيسبوك: "المراجعات والنقد الذاتي سنة الحياة يقوم بها كل عاقل فضلا عن كل مؤمن، مضيفا أنه عندما انتصر المسلمون في غزوة بدر راجع كفار قريش أخطاءهم وهم عُبَّاد صنم".

وأضاف أنه في غزوة أحد هزم المسلمون فنزل القرآن يراجع أخطاءهم، وعندما قامت الحملات الصليبية وأخفقت راجعوا أنفسهم وغيروا خططهم، وعندما هزمت إسرائيل في أكتوبر 1973 وهو نصر غير مكتمل للعرب قامت إسرائيل بعقد جلسات في الكنيست تراجع الأخطاء وتغير القيادات.

وأوضح أنه منذ سنوات أحسّت اليابان أن مستوى التعليم عندها تراجع فكتبوا تقريرا بمراجعة الأخطاء ترجم ونشر بعنوان: (أمة على حافة الخطر)، وهناك من يصر على عدم المراجعة والنقد لممارسته ولا لقياداته.

وتساءل تليمة قائلا: "يعني كل الناس على كل الملل حتى اللي بيعبدوا الصنم والصراصير يقومون بالنقد لأنفسهم وقياداتهم، حضرتك بقى على أي ملة شغال عشان نعرف؟".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

مصر والتنين

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت أنني أزيل ستار الكعبة كي أغسلها
» 48 ساعة أمام رجال "البشير" لإخلاء منازلهم الحكومية
» شاهد.. أسد يهجم على مدربه ويلتهم ذراعه
» شاهد.. "زلة لسان" تحرج رئيس الوزراء الكندي
» بلاغ يطالب برفع الحصانة عن نائب برلماني
» هذا ما قالته السعودية عن القضية الفلسطينية
» "هل تتذكر هذا الطفل السوري؟ ما زال مهددا
» يستدرج شقيقته من القاهرة . ليقتلها في الصعيد
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» وقف برنامج "ريهام سعيد"
» بالصور .. فنان شهير يعتذر لابنة زوجته أمام الجميع .. لماذا؟

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب