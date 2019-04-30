قرار رئاسى بالعفو عن 585 سجينًا

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بمناسبة عيد تحرير سيناء

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الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى
الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

أحمد الشربيني

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نزلاء السجون

الافراج عن نزلاء السجون

انتهت لجنة فحص ملفات نزلاء السجون إلى انطباق قرار العفو الرئاسى على 67 نزيلُا على مستوى الجمهورية، كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 518 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

جاء ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.


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