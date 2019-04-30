بيان عاجل من النواب للشباب والرياضة حول أسعار تذاكر أمم أفريقيا

30 أبريل 2019 - 11:25 ص

وجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لوزير الشباب والرياضة، حول معايير تحديد هذه الأسعار الخاصة بتذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية، قائلا: "أسعار التذاكر بهذه الصورة المبالغ فيها لن تجعل جماهير الكرة المصرية تتابع مباريات المنتخب المصري، وهو ما يؤثر سلبيا على أداء اللاعبين".

وطالب من وزير الشباب والرياضة بسرعة التدخل لتخفيض سعر التذاكر بصفة عامة ولجمهور الدرجة الثالثة بصفة خاصة.

واتهم عضو مجلس النواب اتحاد كرة القدم بالمغالاة في أسعار متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، قائلا: "لا يعقل أن تكون الأسعار التي يكون المنتخب المصري طرفا فيها بهذه الصورة المبالغ فيها إلا إذا كان اتحاد الجبلاية ووزارة الشباب والرياضة يعملان ضد الشباب ومحدودي الدخل لحرمانهم من متابعة المنتخب في هذه البطولة".