  • الثلاثاء 30 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

أسرار جديدة عن حادثة الطالبة "مريم" في بريطانيا

صورة من الفيديو

روسية تروي تجربتها خلال انضمامها لداعش

نوح

نوح يكشف مفاجأة عن والدته في أعياد الأقباط

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يوجه رسالة غريبة إلى "الحلاقين"

البغدادي

البغدادي دخل مرحلة بن لادن.. هل تكون نهايته

التحرش

بسبب التحرش.. تحصل على 11 مليون دولار من ملياردير

إيمان الحصري

إيمان الحصري تتقدم ببلاغ للداخلية على الهواء .. والسبب

أرشيفية

حادث جديد في مدينة "مجزرة المسجدين" بنيوزيلندا

الرئيس السيسي

"السيسي" يحتفل بعيد العمال من الإسكندرية

أحمد موسي

موسى: "محدش هيرضي باللي بيحصل دا"

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة "الدرجة الثالثة" بأمم أفريقيا

آخر الأخبار

مصر
مصر

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

«ميدو» يوجه رسالة غاضبة إلى وزير الشباب والرياضة

#

بحث سبل تعزيز التواجد المصري بالقارة الأفريقية

#

وزير التعليم: تسريب امتحانات الثانوية العامة "مرض"

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم مراجعة أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

وأضاف صبحي في تصريحات إذاعية له، أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة المنظمة للبطولة، من أجل معرفة أسباب وصول سعر التذكرة لهذه القيمة .

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قد حددت مبلغ 200 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة للمباريات التي يكون طرفها المنتخب المصري .

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك خدمات جديدة سيتم توافرها في جميع الاستادات التي تقام عليها المباريات .

وحددت اللجنة المنظمة 6 استادات من أجل استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية وهم: القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسماعيلية والسويس والإسكندرية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

مصر والتنين

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» وقف برنامج "ريهام سعيد"
» بالصور .. فنان شهير يعتذر لابنة زوجته أمام الجميع .. لماذا؟
» رضا عبد العال يسخر بشكل لاذع من أسعار تذاكر أمم أفريقيا
» إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية .. وبسمة وهبة تطلب الدعاء لها
» سخر من مرض فنانة شهيرة .. ثم توفي بعدها بساعات
» محامي دولي: "حفتر" هدد ميليشياته بالإعدام حال انسحابهم
» شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين
» شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين
» صدمة.. إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة
» بالفيديو.. أول ظهور للبغدادى منذ 5 سنوات

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب