وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة "الدرجة الثالثة" بأمم أفريقيا

30 أبريل 2019 - 11:09 ص

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم مراجعة أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

وأضاف صبحي في تصريحات إذاعية له، أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة المنظمة للبطولة، من أجل معرفة أسباب وصول سعر التذكرة لهذه القيمة .

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قد حددت مبلغ 200 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة للمباريات التي يكون طرفها المنتخب المصري .

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك خدمات جديدة سيتم توافرها في جميع الاستادات التي تقام عليها المباريات .

وحددت اللجنة المنظمة 6 استادات من أجل استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية وهم: القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسماعيلية والسويس والإسكندرية .