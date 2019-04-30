وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة "الدرجة الثالثة" بأمم أفريقيا

عمرو محمد_متابعات
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم مراجعة أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .
وأضاف صبحي في تصريحات إذاعية له، أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة المنظمة للبطولة، من أجل معرفة أسباب وصول سعر التذكرة لهذه القيمة .
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قد حددت مبلغ 200 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة للمباريات التي يكون طرفها المنتخب المصري .
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك خدمات جديدة سيتم توافرها في جميع الاستادات التي تقام عليها المباريات .
وحددت اللجنة المنظمة 6 استادات من أجل استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية وهم: القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسماعيلية والسويس والإسكندرية .
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