"تويتر" ينتفض بسبب سعر التذكرة:"اللعب هيجيب جون ويطلع يسلم عليا"

عمرو محمد
أثارت أسعار تذاكر مباريات الأمم الأفريقية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما أعلنت الجهة المنظمة أن سعر تذأكر الحضور تتراوح بين (200-2500) جنيه.
ودعت بعض الصفحات التي تصدر هاشتاج "تويتر" ومنها #أمم_أفريقيا، وأخري مثل #كرة_القدم، إلى مقاطعة الحضور بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.
وهاجم المتابعين الجهه المنظمة حيث قالت مي علي : " ادفع 200 جنيه يا اتحاد كرة عشان اتفرج علي منتخب ما بيعرفش يلعب"
وأضاف اخر :"الإستاد هيبقي مليان بس من ابو فلوس مش الكحيان الغلبان الي ميسكنش العاصمة ميدخلش الإستاد"
قبل أن يجيب أخر ساخرًا: " 200 جنية ليه هو صلاح هيجيب الجون و يطلع يسلم عليا ؟".
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