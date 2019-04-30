"تويتر" ينتفض بسبب سعر التذكرة:"اللعب هيجيب جون ويطلع يسلم عليا"

30 أبريل 2019 - 11:00 ص

أثارت أسعار تذاكر مباريات الأمم الأفريقية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما أعلنت الجهة المنظمة أن سعر تذأكر الحضور تتراوح بين (200-2500) جنيه.

ودعت بعض الصفحات التي تصدر هاشتاج "تويتر" ومنها #أمم_أفريقيا، وأخري مثل #كرة_القدم، إلى مقاطعة الحضور بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.

وهاجم المتابعين الجهه المنظمة حيث قالت مي علي : " ادفع 200 جنيه يا اتحاد كرة عشان اتفرج علي منتخب ما بيعرفش يلعب"

وأضاف اخر :"الإستاد هيبقي مليان بس من ابو فلوس مش الكحيان الغلبان الي ميسكنش العاصمة ميدخلش الإستاد"

قبل أن يجيب أخر ساخرًا: " 200 جنية ليه هو صلاح هيجيب الجون و يطلع يسلم عليا ؟".