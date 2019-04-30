  • الثلاثاء 30 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

أسرار جديدة عن حادثة الطالبة "مريم" في بريطانيا

صورة من الفيديو

روسية تروي تجربتها خلال انضمامها لداعش

نوح

نوح يكشف مفاجأة عن والدته في أعياد الأقباط

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يوجه رسالة غريبة إلى "الحلاقين"

البغدادي

البغدادي دخل مرحلة بن لادن.. هل تكون نهايته

التحرش

بسبب التحرش.. تحصل على 11 مليون دولار من ملياردير

إيمان الحصري

إيمان الحصري تتقدم ببلاغ للداخلية على الهواء .. والسبب

أرشيفية

حادث جديد في مدينة "مجزرة المسجدين" بنيوزيلندا

الرئيس السيسي

"السيسي" يحتفل بعيد العمال من الإسكندرية

أحمد موسي

موسى: "محدش هيرضي باللي بيحصل دا"

شاب يستدرج شقيقته من القاهرة ثم يقتلها فى المنيا

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

انتحار شاب بالمنيا بسبب عدم الزواج

#

الرئيس السيسى يحرج محافظ القاهرة

#

السياحة الدينية في مصر.. كنوز مهدرة

#

حفظ التحقيقات فى واقعة انتحار شاب بمحطة مترو أحمد عرابى

قتل

عامل يقتل

الشك في السلوك

قتل الشقيقات

أقدم شاب على قتل شقيقته بمدينة المنيا الجديدة بسلاح أبيض لشكه فى سلوكها.

وردت معلومات للواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا يفيد بوقوع جريمة قتل ببندر المنيا.

وانتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية وضباط القسم لفحص البلاغ حيث تبين مقتل "م. ا" 25 سنة حيث قام شقيقها بطعنها بالسكين عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسدها لشكه في سلوكها وتركها للمنزل وسفرها إلى القاهرة وفور علم شقيقها بذلك ذهب ليبحث عنها وعثر عليها وعاد بها إلى المنزل بمحافظة المنيا، وأحضر سكينا كبيره وقام بقتلها وسلم نفسه للشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

مصر والتنين

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» وقف برنامج "ريهام سعيد"
» بالصور .. فنان شهير يعتذر لابنة زوجته أمام الجميع .. لماذا؟
» رضا عبد العال يسخر بشكل لاذع من أسعار تذاكر أمم أفريقيا
» إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية .. وبسمة وهبة تطلب الدعاء لها
» سخر من مرض فنانة شهيرة .. ثم توفي بعدها بساعات
» محامي دولي: "حفتر" هدد ميليشياته بالإعدام حال انسحابهم
» شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين
» شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين
» صدمة.. إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة
» بالفيديو.. أول ظهور للبغدادى منذ 5 سنوات

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب