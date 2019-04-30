شاب يستدرج شقيقته من القاهرة ثم يقتلها فى المنيا

30 أبريل 2019 - 10:58 ص

أقدم شاب على قتل شقيقته بمدينة المنيا الجديدة بسلاح أبيض لشكه فى سلوكها.

وردت معلومات للواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا يفيد بوقوع جريمة قتل ببندر المنيا.

وانتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية وضباط القسم لفحص البلاغ حيث تبين مقتل "م. ا" 25 سنة حيث قام شقيقها بطعنها بالسكين عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسدها لشكه في سلوكها وتركها للمنزل وسفرها إلى القاهرة وفور علم شقيقها بذلك ذهب ليبحث عنها وعثر عليها وعاد بها إلى المنزل بمحافظة المنيا، وأحضر سكينا كبيره وقام بقتلها وسلم نفسه للشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.