خلال ساعات.. الحُكم على حسن مالك فى "الإضرار بالاقتصاد"

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حسن مالك

تمويل الارهاب

الاضرار بالاقتصاد

الحكم على حسن مالك

تصدر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك و آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب"

يصدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين  مختار عشماوي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.


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