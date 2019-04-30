كلب مصري يمتلك جواز سفر ويفطر شيكولاتة

30 أبريل 2019 - 10:30 ص

الكلب "جوجي" أصبح حديث السوشيال ميديا، حيث توجد أختام تأشيرات له علي الباسبور بعدة دول، منها جزر المالديف و«سيشل»، في الوقت الذي شارك فيه في أنشطة الغطس والسفارى وتسلق الجبال في مصر والعالم باكملة.

وتقول صاحبة الكلب رانيا منير 27 عاماً، أنها تحيطه برعاية كتلك التى تمنحها لابنتها الصغيرة، حسب قولها.

وأضافت في تصريحات صحفية: "جوجي" يفطر وجبة إفطاره من البسكويت والشيكولاتة والساندويتشات، ويخرج فى نزهة يومية للترويح، متابعة، "خدته هدية من واحدة صاحبتى ومن يومها مفارقنيش، عملت له باسبور عشان يسافر معايا فى كل حتة".

وتابعت: "أول ما خلفت كان بيغير من بنتى، لكن مع الوقت بدأ يحبها، أول يوم جه معايا البيت معرفش ينام فى فرشته، ونام فى حضنى، وكان بياكل معايا شيكولاتة وبسكويت وساندوتشات جبنة.. وهفضل أحبه زى بنتى بالظبط".