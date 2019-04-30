نوح يكشف مفاجأة عن والدته في أعياد الأقباط

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نوح

قال المحامي مختار نوح إن فتوى "حرمة التهاني" يلجأ إليها البسطاء المتشوقون إلى إثبات وجودهم.

وأضاف على حسابه الخاص في فيسبوك أن "المسألة ليست في أنها حرام أو حلال، المسألة في احتياج مَن يفتي بذلك إلى الفتوى ذاتها وإلى موضوعها، وذلك أن بقاء هذا المفتي بتلك الفتوى مرتبط بوجود الفتوى ذاتها".

وأوضح نوح أنه كلما كانت الفتوى مرتبطة بالمجتمع وذات أثر هدام ومستنكرة في ذات الوقت ازدادت أهمية المفتي أمام نفسه وإثبات وجوده".

وتابع قائلا: المفتي بحرمة التهاني إلى المصريين المسيحيين هو الذي يحتاج إلى هذه الفتوى لإثبات وجوده وأهميته، وكلما انسقنا إليه نحن الطيبين وناقشناه كان ذلك مرضيا لنفسه المريضة، لا سيما وأنك لن تجد له رأيا في الطب أو الهندسة أو القانون أو اللغة أو الميكانيكا أو الاستاتيكا أو الفيزياء أو غيرها، فذلك يصعب على قدراته وعلى ثقافته.

وأضاف أنه بالتالي فلأن هذه الفتوى لا تحتاج إلى العلم المعقد والصعب على البسطاء المتشوقين إلي إثبات وجودهم وبالتالي فهم يلجأون إلى غرائب القول وأكثرها تدميرا في المجتمع، حيث يحتاجون إلى مثل هذا النوع من الفتاوى ويحتاجون إلى رفضها بل ويحتاجون أكثر إلى الخلاف عليها.

وأكد "أنني لن أنساق وراء هذه الأمراض، ليس لأني تعلمت في مدرسة الأستاذ (يني باسيليوس) بالزيتون، وإنما لأني تعلمت في مدرسة لا تفرق بين الإنسان وأخيه، وتربيت على أرض علمت الناس الحب هي أرض مصر".

واختتم حديثه قائلا: "كل سنة وإخوتي في مصر من المسيحيين والمسلمين بألف صحة وأمان ونصر وسلامة وسلام، بمناسبة كل الأعياد، ورحم الله أمي التي كانت تنتظر جيراننا في "البلكونة" في الليل وبعد خروجهم من الكنيسة لتقديم التهاني لهم عائلة عائلة.. لأنها كانت تفهم أصول عقيدتها، ولم تكن تنساق وراء المرضى.


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