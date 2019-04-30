  • الثلاثاء 30 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

أسرار جديدة عن حادثة الطالبة "مريم" في بريطانيا

صورة من الفيديو

روسية تروي تجربتها خلال انضمامها لداعش

نوح

نوح يكشف مفاجأة عن والدته في أعياد الأقباط

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يوجه رسالة غريبة إلى "الحلاقين"

البغدادي

البغدادي دخل مرحلة بن لادن.. هل تكون نهايته

التحرش

بسبب التحرش.. تحصل على 11 مليون دولار من ملياردير

إيمان الحصري

إيمان الحصري تتقدم ببلاغ للداخلية على الهواء .. والسبب

أرشيفية

حادث جديد في مدينة "مجزرة المسجدين" بنيوزيلندا

الرئيس السيسي

"السيسي" يحتفل بعيد العمال من الإسكندرية

أحمد موسي

موسى: "محدش هيرضي باللي بيحصل دا"

رسالة نصية تتسبب فى إقلاع طائرة سعودية بـ4 ركاب

آخر الأخبار

طائرة سعودية
طائرة سعودية

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها

#

رسالة مؤثرة من «ساسي» إلى جماهير الزمالك

#

فتاة سعودية تتعرى تمامًا وتكتب رسالة على جسدها للمملكة

#

سبب صادم يدفع راكب لإجبار طائرة روسية على الهبوط

طائرة

سعودية

طاشرة

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن رحلة الخطوط السعودية القادمة من مطار الملك عبد العزيز في جدة، هبطت وعلى متنها 4 ركاب فقط.

وقالت مصادر للصحيفة ، إن ركاب الرحلة تلقوا رسالة "SMS " خاطئة بتغيير موعد إقلاع الرحلة يوم الخميس الماضي، ليتغيب الركاب عن موعد الإقلاع، لتنطلق الطائرة وعلى متنها 4 ركاب فقط.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني، إبراهيم الروساء، إنه وفقا لهذه المعطيات تعتبر الرحلة ملغاة.

وأشار إلى المادة الـ10 من لائحة حماية العملاء، تستوجب على الناقل الجوي إعادة قيمة خط السير غير المستخدم بنسبة 100 %، في حال ألغيت الرحلة، ولم يتمكن الناقل من توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من موعد الرحلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

مصر والتنين

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» وقف برنامج "ريهام سعيد"
» بالصور .. فنان شهير يعتذر لابنة زوجته أمام الجميع .. لماذا؟
» رضا عبد العال يسخر بشكل لاذع من أسعار تذاكر أمم أفريقيا
» إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية .. وبسمة وهبة تطلب الدعاء لها
» سخر من مرض فنانة شهيرة .. ثم توفي بعدها بساعات
» محامي دولي: "حفتر" هدد ميليشياته بالإعدام حال انسحابهم
» شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين
» شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين
» صدمة.. إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة
» بالفيديو.. أول ظهور للبغدادى منذ 5 سنوات

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب