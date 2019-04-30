شاهد.. ماعت تعقد ندوة عن "دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة"

30 أبريل 2019 - 10:24 ص

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ندوة تحت عنوان "دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة"، بحضور المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب؛ البروفيسور "ريمي لومبو"، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، والتي تعقد أعمالها في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 24 ابريل ومستمرة حتى 14 مايو 2019.

وناقشت الندوة تأثير أهداف التنمية المستدامة على حياة المرأة الافريقية، والتحديات التي تواجها لتحقيق هذه الأهداف، كما عرضت الندوة مجموعة من النماذج النسائية الناجحة في أفريقيا. وتم عرض فيديو عن الدور المؤثر للمرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشارك فيها إلى جانب المقرر الخاص؛ كل من هاجر منصف مدير وحدة الشؤون الأفريقية بمؤسسة ماعت، وأية السيف المدير التنفيذي لوكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب، وإيستر نامبوكا المدير التنفيذي منتدى جالس الدولي بأوغندا.

وخلال الندوة وجه المقرر الخاص الشكر للرئيس السيسي على اجتماعه معه ومع اللجنة، والذي تطرق لتحسين أوضاع المرأة المصرية، وأوضاع المدافعات عن حقوق الإنسان، وعرض بعض النماذج الناجحة للمرأة الافريقية ودورها في التنمية وتعزيزها لحقوق الانسان على المستوي الوطني والإقليمي والدولي. كما أوصي المقرر الخاص المنظمات المشاركة في الندوة؛ وهي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية (مصر)، ووكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب (دولية)، ومنتدى جالس الدولي (أوغندا) والمجلس الإقليمي للتطوير والتعاون الدولي (أوغندا)، ومؤسسة شركاء من اجل الشفافية (مصر)، بضرورة تبني إنشاء تحالف لحماية المدافعات عن حقوق الانسان في أفريقيا.

وأشارت "منصف" إلى أن المساواة بين الجنسين ليست حق إنساني فحسب، بل نهجًا تنمويًا نص عليه الهدف الخامس من أجندة التنمية المستدامة 2030، وتم الإشارة إليه في بقية الأهداف الأخرى. وأضافت أن هناك ضرورة لإدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وأن تُفعّل الحكومات دورها في التنمية الشاملة.

ومن جانبها أكدت "السيف" أن العمل على سلوكيات المرأة يضمن مشاركتها المؤثرة في المجتمع، لأنها هي القادرة على بناء جيل قادم يستطيع النهوض بالقارة الافريقية. وأضافت أن المرأة هي العمود الفقري إذا ما أردنا ان توضع أجندة التنمية المستدامة محل التنفيذ.

كما تحدثت "نامبوكا" خلال الندوة عن وضع المرأة والمجموعات النسائية في أوغندا. وشاركت خبراتها في دعم مؤسستها للبائعات المتجولات في بلدها. كما تحدثت عن ضرورة توفير بيئة آمنة للفتيات في أفريقيا. وأشادت بالتعديلات الدستورية الأخيرة؛ التي تمنح المرأة 25% من مقاعد البرلمان، وحثت باقي الدول الافريقية على اتخاذ نفس النهج.

تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام مؤسسة ماعت بأوضاع حقوق الانسان في أفريقيا، خاصة وأن المؤسسة هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، وعضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الافريقي (إيكوسوك)، ورئيس الفصل الوطني المصري التابع للاتحاد الافريقي.