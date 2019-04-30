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سجال ساخر بين "صلاح والبزاوي" حول تذاكر أمم أفريقيا

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محمد صلاح

تذاكر

محمود البزاوي

علق الفنان محمود البزاوي على أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر التي حددتها اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، المقرر انطلاقها في القاهرة 21 يونيو المقبل.

وقال "البزاوي" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعني سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة التالتة بـ200 جنيه وطبعا لو قدرت تدفع الـ200 جنيه هاتحب تجيب سندوتش جوا عشان جعان ف هايبقى ب 100 جنية مثلا وإزازة المية ب 30 جنية مثلا.. يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالته وهادفع 800 جنية مثلا.. ومطلوب مني وأنا خارج ادعي للمنتخب".

ويبدو أن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يهتم بأسعار التذاكر هو الآخر، إذ رد على البزاوي قائلا: "أوعى تفكر تقعد مقصورة كدا هتدعي للمنتخب بجد".

ليرد عليه البزاوي ويدعو له وللمنتخب بالتوفيق وأن يسعدوا الشعب المصري، قائلا: "احنا هاندفع وهاندعي عشانك يا كابتن محمد صلاح  ربنا يوفقكم وتفرحونا".

وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام خلال شهري يونيو ويوليو بمشاركة 24 منتخبا.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أسعار التذاكر، وفيما يخص تذاكر مباريات مصر، حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

يذكر أن البطولة تنطلق في 21 يونيو بمبارة منتخب مصر وزيمبابوي على ستاد القاهرة.


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