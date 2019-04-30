بالصور.. المشاط بالمقر الرئيسي لـ"جوجل" في دبي

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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دبي

جوجل

وزيرة السياحة

دعت شركة جوجل العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم إلى زيارة المقر الرئيسي للشركة في دبي وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM التي تنعقد حاليا في دبي وتستمر خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل.

وخلال الجولة استعرضت وزيرة السياحة خطة الوزارة الترويجية خلال الفترة المقبلة، وتم مناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة وشركة جوجل العالمية في عدة مجالات، ومنها قيام الشركة بإعداد مواد ترويجية مصورة لبعض المناطق السياحية المصرية والترويح لها من خلال قوالب ترويجية تمزج الصورة بقصص عن هذه الأماكن.

كما تم مناقشة سبل التعاون والاستفادة من برامج التدريب الرقمية التي تقدمها جوجل لتعزيز المهارات المختلفة ، والذي كانت الوزيرة قد ناقشته مع مسئولي الشركة خلال لقائهم في منتدى الاقتصاد العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في منطقة البحر الميت بالممملكة الاردنية الهاشمية بداية الشهر الجاري.

وتم الاتفاق على قيام المسئولين عن هذا البرنامج بالشركة باعداد برامج خاصة لرفع كفاءة مهارات العاملين بقطاع السياحة.


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