هيفاء و"الواد سيد الشحات" في رمضان

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متابعات- أمينة عبد العال

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هنا الزايد

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة من كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي تشارك فيه كضيفة ضرف من خلاله في دراما رمضان، على صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير "انستجرام".

ويقوم بدور البطولة النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد، وعبرت هيفاء عن مدى سعادتها بظهورها كضيفة شرف في العمل، وعلقت قائلة: "مبسوطة كتير إني كنت معكم بحلقة من مسلسل الواد سيد الشحات شكرًا جندي شكرًا فهمي وتوتا وهنا وكل طاقم العمل.. بجد ضحكت معاكم أوي".

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه.

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