سر جديد يُنشر لأول مرة عن سبب إصابة "مدكور" بالسرطان

30 أبريل 2019 - 10:05 ص



قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الإعلامي شريف مدكور ، سيخضع لإجراء جراحة إزالة ورم بالقاولون خلال الأسبوع الأول من رمضان.



ووجهت "سعيد"، خلال برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، رسالة إلى المصريين، قائلة: "ياريت جمهوري، وجمهور شريف مدكور كثفوا الدعاء، كلنا ندعي لشريف، ربنا يقومه بالسلامة".



وأكدت الإعلامية أنها أول من عملت بنوع الورم الذي أصيب به الإعلامي شريف مدكور، مضيفة: "لما عرفت سكت، فشريف قالي حاجة بسيطة عندي ورم صغير 3 سم ، مش 5 سم زي ما الناس قالت".



وأضافت أن مصر كلها حزنت عندما علمت بخبر مرض مدكور، مضيفة: "مصر كلها بتدعي لشريف مدكور، ثورة الحب اللي ظهرت بسببه غير مسبوقة، مصر اتقلبت"، معقبة: "مرض شريف قضاء و قدر ربنا بيختبره، مش سببه مخدرات أو تعاطي زي ما بعض الحاقدين بيروجوا ".



وتابعت مخاطبة شريف مدكور: "أنت عظيم، وخلوق، وربنا ابتلاك عشان تسمعنا وإحنا بنقولك بنحبك". وبكت "سعيد"، أثناء عرض مقطع فيديو يرصد لقطات من مشوار شريف مدكور، قائلة: "ارحموا الناس المشهورة من الكلام الصعب،إحنا بشر زيكم".

