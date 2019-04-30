  • الثلاثاء 30 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:22 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

أسرار جديدة عن حادثة الطالبة "مريم" في بريطانيا

صورة من الفيديو

روسية تروي تجربتها خلال انضمامها لداعش

نوح

نوح يكشف مفاجأة عن والدته في أعياد الأقباط

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يوجه رسالة غريبة إلى "الحلاقين"

البغدادي

البغدادي دخل مرحلة بن لادن.. هل تكون نهايته

التحرش

بسبب التحرش.. تحصل على 11 مليون دولار من ملياردير

إيمان الحصري

إيمان الحصري تتقدم ببلاغ للداخلية على الهواء .. والسبب

أرشيفية

حادث جديد في مدينة "مجزرة المسجدين" بنيوزيلندا

الرئيس السيسي

"السيسي" يحتفل بعيد العمال من الإسكندرية

أحمد موسي

موسى: "محدش هيرضي باللي بيحصل دا"

البغدادي دخل مرحلة بن لادن.. هل تكون نهايته

الحياة السياسية

البغدادي
البغدادي

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

"الصليبي" يهدد صفقة الأهلي المنتظره

#

بالأرقام .. أمريكا ترصد مكافأة ضخمة للقبض على حمزة بن لادن

#

مكافأة مالية لمن يرشد عن "بن لادن الجديد"

#

قوة أمريكية اغتالت بن لادن تحاصر البغدادي في سوريا

بن لادن

البغدادى

جديدة

مرحلة

ظهور جددي

يعتبر ظهور تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في تسجيل مصور له منذ خمس سنوات، مرحلة جديدة في ترتيبات داعش، والتي تشبه حالة زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن".

وبحسب مراقبين، فإن ظهور البغدادي بهذه الطريقة وقيامه بعمليات التحريض لعناصر تنظيمه تكشف عن مرحلة وبداية جديدة للتنظيم.

واعتبر محللون أن الفيديو الدعائي الذي ظهر فيه البغدادي أمس الإثنين، هو محاولة للخروج من الهزيمة وإعادة تشكيل صورة جديدة لوجه التنظيم الإرهابي.

وقد ظهر البغدادي في الفيديو بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، وبجواره بندقية خفيفة تشبه تلك التي كانت تظهر بجوار زعيم القاعدة بن لادن، كما كان مفترشا الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وقد قام البغدادي بتحريض مقاتلي التنظيم على "الثأر"، بعد أن مُني بهزائم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين.

كما استغل البغدادي عدة أمور في ظهوره، منها تفجيرات سريلانكا الدامية التي أراد أن يرسل من خلالها رسالة في أنه المحرض عليها، إضافة إلى أنه أراد تأكيد وجوده ونفي أي أخبار عن صحته أو مقتله.

ويرى مراقبون أن البغدادي دخل في مرحلة بن لادن من خلال ظهوره بنفس الطريقة التي كان بن لادن يظهر بها عبر تسجيلات فيديو، بدل ما كان يوجه خطابات مكتوبة أو رسائل صوتية لأتباعه.

ويعتبر هذا هذا الظهور هو مرحلة جديدة وطويلة يأمل البغدادي قيادة أفراد التنظيم عبرها بمثل ما كان بن لادن يفعل، بعد أن فقد داعش كل الأراضي والمواقع التي يسيطر عليها.

يذكر أن زعيم القاعدة بن لادن، كان قد لجأ إلى الاختباء في عدة أماكن بين أفغانستان وباكستان، قبل مقتله في مايو 2011 على يد قوات أميركية، وهي المرحلة التي يجزم محللون أن البغدادي يحاول محاكاتها الآن، من خلال سعيه للاختباء والهرب والتنقل الدائم، وإصدار خطابات بين حين وآخر لتحريض أتباعه.

بينما كانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها البغدادي في عام 2014، بعدما تمكن تنظيم داعش آنذاك من السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وسوريا كان يقطنها 7 ملايين شخص.

وعندها ألقى البغدادي خطبة في المسجد النوري في الموصل أعلن خلالها خلافته المزعومة التي لم يعد لها وجود الآن.

وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى البغدادي البالغ من العمر 47 عاما، والذي سرت من عام 2014 شائعات كثير عن مقتله.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز في مارس الماضي، وهزمته بعد معركة دامت أسابيع. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

مصر والتنين

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» وقف برنامج "ريهام سعيد"
» بالصور .. فنان شهير يعتذر لابنة زوجته أمام الجميع .. لماذا؟
» رضا عبد العال يسخر بشكل لاذع من أسعار تذاكر أمم أفريقيا
» إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية .. وبسمة وهبة تطلب الدعاء لها
» سخر من مرض فنانة شهيرة .. ثم توفي بعدها بساعات
» محامي دولي: "حفتر" هدد ميليشياته بالإعدام حال انسحابهم
» شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين
» شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين
» صدمة.. إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة
» بالفيديو.. أول ظهور للبغدادى منذ 5 سنوات

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب